Der Schweizer Moto3-Pilot fährt beim GP Spanien in Jerez nach einer starken Aufholjagd auf Rang 16.

Noah Dettwiler hat die Punkteränge in Jerez denkbar knapp verpasst. Der 19-jährige Solothurner beendete das Rennen auf Rang 16. In der Schlusskurve befand sich der junge Schweizer im Windschatten von Buasri Tatchakorn, konnte den Thailänder auf der Zielgeraden aber nicht mehr überholen.

Platz 15 hätte Dettwiler den ersten WM-Punkt in dieser Saison eingebracht, die für ihn aufgrund einer Handverletzung erst verspätet begonnen hatte. Diesen verpasste er nur um 72 Tausendstel.

Start als Problem

Eines der Hauptprobleme des Schweizers ist nach wie vor der Start. Von Position 18 aus konnte Dettwiler so weit vorne starten wie noch nie. Er kam aber nicht gut von der Linie weg und büsste bereits in den ersten beiden Kurven einige Ränge ein. Nach einer Strafschlaufe, weil er am Samstag im Qualifying zwischenzeitlich zu stark abgebremst hatte, fiel er ans Ende des Feldes zurück.

Der Sieg ging zum dritten Mal in dieser Saison an Jose Antonio Rueda. Der Spanier verwies seinen Landsmann und WM-Leader Angel Piqueras auf Rang 2 und rückte im WM-Klassement bis auf einen Punkt heran.

