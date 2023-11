Am Samstag war Francesco Bagnaias Vorsprung in der WM-Wertung auf Jorge Martin im Sprintrennen von 14 auf 7 Punkte geschrumpft. Am Sonntag konnte sich der italienische Titelverteidiger im Rennen über die volle Distanz von 22 Runden steigern. Er erreichte das Ziel hinter seinem Landsmann Fabio Di Giannantonio als Zweiter und baute seine Reserve auf Martin, der nur Zehnter wurde, auf 21 Punkte aus. Beim Saisonfinale in Valencia sind am kommenden Wochenende noch höchstens 37 Zähler (Sprint und GP) zu vergeben.

Blitzstart von Bagnaia, Martin fällt zurück

Bagnaia erwischte einen Start nach Mass und stiess sogleich von Position 4 an die Spitze vor. Die Führung verteidigte er bis kurz vor Schluss, ehe Di Giannantonio doch noch an ihm vorbeizog. In der Folge erlebte Bagnaia wegen einem Fahrfehler noch einmal eine Schrecksekunde, geriet von der Strecke, brachte den 2. Platz aber ins Ziel. Dritter wurde mit Luca Marini ein weiterer Italiener. Für Di Giannantonio ist es der 1. MotoGP-Sieg.

Martin erlebte derweil ein misslungenes Rennen. Nach einem verpatzten Start fiel er vom 5. auf den 8. Platz zurück und schien in der Folge mit Problemen mit seiner Maschine zu kämpfen zu haben. Das Ziel erreichte Martin schliesslich auf Platz 10.

Moto3: Masia erstmals Weltmeister

In der Moto3 holte Jauma Masia seinen ersten Weltmeistertitel. Beim vorletzten Rennen in Katar machte der 23-jährige Spanier mit einem Sieg alles klar. Beim Saisonabschluss am kommenden Wochenende in Valencia ist der Honda-Fahrer nicht mehr einzuholen. Masia hatte in der Saison 2017 sein WM-Debüt in der Moto3 gegeben, in diesem Jahr feierte er 4 Siege und stand 10 Mal auf dem Podest. In der kommenden Saison tritt der neue Champion in der Moto2 an.

Den Titel in der Moto2 hatte sich in der Vorwoche der Spanier Pedro Acosta ebenfalls vorzeitig gesichert.