Noah Dettwiler fährt bei seinem Comeback in der Moto 3 in Katar auf den 17. Rang und verpasst die Punkte.

Moto 3: Dettwiler ist zurück

Noah Dettwiler hat im vierten Saisonrennen der Moto 3 sein Comeback gegeben, nachdem er sich in der Vorbereitung verletzt hatte. Vom letzten Startplatz losgefahren, landete der 19-jährige Solothurner am Sonntag im Rennen auf dem 17. Rang und holte damit keine Punkte. Der Sieg ging an den Spanier Angel Piqueras, der den Japaner Taiyo Furusato auf der Zielgeraden noch überholte. Furusatos Landsmann Ryusei Yamanaka wurde Dritter.

