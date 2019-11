Der GP Malaysia ist von einem tödlichen Rennunfall im Rahmenprogramm überschattet worden. Der 20-jährige Indonesier Afridza Munandar stürzte beim Idemitsu Asia Talent Cup schwer und verstarb wenig später in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Der Crash ereignete sich bereits in der ersten Runde des auf 13 Runden angesetzten Rennens, das sofort abgebrochen wurde. Munandar gehörte zu den erfolgreichsten Fahrern der Nachwuchsrennserie. (SID)