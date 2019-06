1. im Training am Morgen, am Nachmittag dann mit geringem Abstand 2. – in der kombinierten Zeitentabelle vom Freitag ergab dies für Tom Lüthi in Montmeló die Moto2-Tagesbestzeit.

Die Konkurrenz ist dem WM-3. aus dem Emmental allerdings dicht auf den Fersen.

Alex Marquez, der die letzten 2 Grands Prix in Le Mans und Mugello gewonnen hatte, büsste als Tages-2. nur 0,060 Sekunden auf Lüthi ein.

WM-Leader Lorenzo Baldassarri, obwohl am Freitag nur 9., lag keine 3 Zehntel zurück.

Schon in den ersten Trainingsminuten war Lüthi rund eine halbe Sekunde schneller unterwegs als bei den wenig verheissungsvollen Testfahrten vor 3 Wochen auf der gleichen Strecke.

Aegerter deutlich zurück

Dominique Aegerter war knapp eine Sekunde langsamer als sein Landsmann. Diese reichte für den MV Agusta-Fahrer zum 21. Platz. «Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Aber ich sehe, dass es beim Motorrad kontinuierlich leichte Fortschritte gibt», stellte Aegerter das Positive in den Vordergrund.

