Tom Lüthi startet im ersten Saisonrennen der Moto2 am Sonntag in Katar nur von der 17. Position aus. Der Routinier verlor bei seinem Debüt im spanischen SAG-Team knapp 1,2 Sekunden auf den Pole-Mann Sam Lowes. Lüthis Teamkollege Bo Bendsneyder zeigte als Dritter das grosse Potenzial des Kalex-Motorrads auf.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wir zeigen Ihnen die beiden Rennen in Katar am Sonntag wie folgt live: Moto2: Ab 17:05 Uhr in der SRF Sport App.

Ab 17:05 Uhr in der SRF Sport App. MotoGP: Ab 18:50 Uhr auf SRF info und in der SRF Sport App.

MotoGP: Bagnaia auf der Pole

In der Königsklasse hat sich der Italiener Francesco Bagnaia die 1. Pole Position der MotoGP-Saison 2021 gesichert. Er setzte sich vor dem Franzosen Fabio Quartararo (FRA) und Maverick Vinales aus Spanien durch.

Moto3: Bester Quali-Platz für Dupasquier

Jason Dupasquier nimmt das Rennen in der Moto3-Klasse vom 12. Startplatz in Angriff – das beste Quali-Resultat für den Freiburger. In der letzten Saison fuhr der 20-jährige KTM-Fahrer in den Qualifyings einmal auf den 20. und dreimal auf den 23. Rang.