Tom Lüthi fährt in Valencia hinter Brad Binder auf Platz 2 und verliert den Kampf um den 2. WM-Rang knapp.

Dominique Aegerter klassiert sich in seinem letzten Rennen vor dem Wechsel in die MotoE auf dem guten 12. Rang.

Serienweltmeister Marc Marquez gewinnt den MotoGP-Abschluss.

Tom Lüthi legte im GP von Valencia einen sensationellen Start hin: Von Position 5 setzte er sich auf seiner Kalex zunächst an die 2. Stelle hinter Brad Binder. Nach einem Verbremser von Binder, seinem Direktkonkurrenten um Platz 2 in der WM-Wertung, konnte der Emmentaler dann gar die Führung übernehmen.

Binder überholt Lüthi

Mit diesem Ergebnis hätte Lüthi Binder, der in der WM-Wertung bloss 4 Punkte vor ihm lag, überholt und die Saison auf dem 2. WM-Rang beendet.

Der Südafrikaner setzte in dem auf 16 Runden verkürzten Rennen allerdings zu mehreren Angriffen an. Lange konnte Lüthi dagegenhalten und kontern. In der zweitletzten Runde fuhr Binder jedoch erneut am Schweizer vorbei und konnte die Position bis am Ende halten.

8. Podestplatz der Saison

Mit diesem 3. Triumph in Serie verteidigte Binder den 2. WM-Rang vor Lüthi (259:250 Punkte). Der Emmentaler dürfte mit seiner Leistung und dem 8. Podestplatz der Saison trotzdem zufrieden sein. Der bereits als Weltmeister feststehende Spanier Alex Marquez (Kalex) stürzte im Abschlussrennen und verpasste die Punkteränge.

Aegerter mit versöhnlichem Abschluss

Als Zwölfter gelang dem Oberaargauer Dominique Aegerter in Valencia in seinem vorerst letzten Moto2-Rennen der versöhnliche Abschluss einer schwierigen Saison. Er wechselt nun in die MotoE.

MotoGP: Marquez gewinnt zum Abschluss

MotoGP-Serienweltmeister Marc Marquez war auch zum Saisonende nicht zu schlagen. Der 26-jährige Spanier, der zu seinem 12. Saisonsieg gelangte, triumphierte mit gut einer Sekunde Vorsprung vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha).

Ferrari ist erster MotoE-Weltcupsieger Im letzten MotoE-Rennen der Saison reichte dem Italiener Matteo Ferrari ein 5. Platz zum Gewinn der WM-Wertung. Gewonnen hat das Abschlussrennen in Valencia der Brasilianer Eric Granado, der bereits tags zuvor triumphiert hatte. Der Schweizer Jesko Raffin klassierte sich auf 10. Rang und beendet die Saison damit als Gesamt-Achter.

Marquez' Honda-Teamkollege Jorge Lorenzo, der am Donnerstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, klassierte sich in seinem letzten Rennen auf dem 14. Rang.

Von den Beinen geholt

Glück im Unglück hatte Johann Zarco: Der Franzose wollte sich nach einem Sturz in Sicherheit bringen und wurde dann von einem Motorrad über den Haufen geworfen. Zarco scheint sich dabei aber nicht schwerwiegend verletzt zu haben.

