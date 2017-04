Lüthi tanzt den «Honky Tonk»

Heute, 16:03 Uhr

Bevor es für die Töff-Piloten am GP Americas um Podestplätze geht, haben Tom Lüthi und Co. in Texas das Tanzbein geschwungen.

Tanzender Lüthi in Texas 0:47 min, vom 21.4.2017 Zusammen mit den beiden Moto-GP-Piloten Dani Pedrosa und Pol Espargaro sowie Moto3-Fahrer Joan Mir wurde Tom Lüthi im Western-Lokal «Broken Spoke» in die Geheimnisse des Honky-Tonk eingeführt. Wie sich Lüthi und seine Töff-Kollegen bei ihren ersten Versuchen im texanischen Zwei-Schritt-Tanz anstellten, sehen Sie im obigen Video.

SRF