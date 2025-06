In der Moto 3 feierte Maximo Martinez Quiles beim Rennen in Mugello mit erst 17 Jahren seinen ersten GP-Sieg. Der Spanier bestritt erst sein fünftes Rennen, da er beim Saisonauftakt das Mindestalter von 17 noch nicht erreicht hatte. Quiles schaffte in seinen ersten Rennen sowohl das erste Podium, wie die erste Pole-Position und nun also auch den ersten GP-Sieg auf den gleichen Strecken wie Marc Marquez, der achtfache Weltmeister und Mentor von Quiles.

Der Schweizer Noah Dettwiler startete von Position 26 aus und belegte letztlich (wegen sieben Ausfällen) den 19. Platz. Dettwiler verlor auf seiner KTM früh den Kontakt zum Feld und hatte ohne Windschatten keine Chance, Terrain gutzumachen.

