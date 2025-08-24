Zum Ende des Moto3-Rennens in Ungarn wurde es nochmals ganz spannend. Pole-Setter Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) aus Spanien wurde dicht von Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) verfolgt. Dem 17-jährigen gebürtigen Spanier, der für Argentinien an den Start geht, gelang es gar, sich vor Quiles an die Spitze zu setzen – aber nur kurzzeitig.

Auf den letzten Metern schnappte sich Quiles die Führungsposition wieder zurück und überquerte die Ziellinie letztlich einen Hauch vor Perrone. Während es für Perrone der Premierensieg in der Moto3 gewesen wäre, ist es für Quiles der 2. Sieg der Saison. «Ich habe gemerkt, dass Perrone auf den harten Reifen sehr schnell war. Ich bin sehr glücklich über den Sieg», so der Fahrer aus Murcia, der neu WM-Dritter ist.

Keine Punkte für Dettwiler

«Es muss etwas gehen. Wir brauchen Resultate», hatte David Kriech, Manager von Noah Dettwiler (CIP Green Power), vor dem Rennen in Ungarn gesagt. Daraus wurde nichts. Dettwiler verpasste auch im 14. Anlauf der Saison die Punkte. Der 20-jährige Solothurner verbesserte sich zumindest von Startposition 23 auf den 18. Rang.

