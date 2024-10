So hat sich Noah Dettwiler seinen Abstecher nach Japan nicht vorgestellt. Der 19-jährige Solothurner zog sich bei einem Sturz im Moto3-Rennen eine Fraktur am Steissbein zu. Das Missgeschick passierte kurz nach dem Start. Dettwiler kam schon in der dritten Kurve zu Fall.

Nach einer ersten Untersuchung im Medical Center an der Strecke wurde er in ein nahegelegenes Spital geflogen, wo als Folge des heftigen Aufpralls eine Fraktur am Steissbein diagnostiziert wurde. Dettwiler kehrt so schnell wie möglich in die Schweiz zurück. In der Heimat sind weitere Untersuchungen geplant, um sich ein noch genaueres Bild von der Verletzung machen zu können.

WM-Entscheidung gefallen

Noch ist unklar, wann Dettwiler auf seine KTM zurückkehren kann. In dieser Saison sind noch vier Rennen ausstehend. Die Entscheidung um den WM-Titel ist indes bereits gefallen. David Alonso fuhr in Motegi seinen 10. Saisonsieg ein. Damit ist dem Kolumbianer der Titel nicht mehr zu nehmen.