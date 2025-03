Makelloser Marc Marquez: Der Spanier hat erneut das Familienduell gewonnen und im vierten Saisonrennen der MotoGP seinen vierten Sieg gefeiert. Der 32-Jährige setzte sich in Termas de Rio Hondo (ARG) wie schon in den vorherigen drei Läufen vor seinem jüngeren Bruder Alex durch, dahinter sorgten Franco Morbidelli und Francesco Bagnaia (beide Italien) auf der zweiten WM-Station für einen Ducati-Vierfachsieg.

Marc Marquez, der zur neuen Saison ins Ducati-Werksteam und damit an Bagnaias Seite gewechselt war, hatte am Samstag schon den Sprint vor seinem Bruder gewonnen – im Hauptrennen lief es genauso. Auch beim Auftakt in Thailand hatte der WM-Führende Marc Marquez (74 Punkte) zweimal vor Alex (58) gesiegt. Dritter in der Gesamtwertung ist Bagnaia (43), Weltmeister von 2022 und 2023.

Der Titelverteidiger war auch in Südamerika nicht am Start. Jorge Martin (Aprilia) fehlte weiter wegen Frakturen in der linken Hand. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag teilte der Spanier mit, dass er auch den Grand Prix of The Americas im texanischen Austin (28. bis 30. März) verpassen wird.

