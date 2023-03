Der Italiener gewinnt auch das Hauptrennen in Portimao. Marc Marquez stürzt nach einem waghalsigen Manöver.

MotoGP in Portugal

Legende: Feierte seinen insgesamt 12. Sieg in der MotoGP Francesco Bagnaia. imago images/Icon Sportswire

Für Francesco Bagnaia hat die neue Saison in der Motorrad-Königsklasse perfekt begonnen. Nach dem Sieg im Sprint legte der italienische Weltmeister am Sonntag in Portimao nach. Er blieb auf seiner Ducati auch im MotoGP-Hauptrennen unangetastet und gewann vor Maverick Vinales (ESP/Aprilia). Dritter wurde mit Marco Bezzecchi (Ducati) ein weiterer Italiener.

Marquez verursacht Crash

Keine neuen Freunde an der Algarveküste machte sich Marc Marquez. Bereits in der 3. Runde berührte der Pole-Setter nach einem risikoreichen Bremsmanöver in einer Kurve Landsmann Jorge Martin und kam aus dem Gleichgewicht. Marquez konnte dem nachfolgenden Miguel Oliveira nicht mehr ausweichen und räumte den portugiesischen Lokalmatador ab.

Oliveira musste nach dem Crash medizinisch betreut werden. Martin fiel zunächst weit zurück und schliesslich selbstverschuldet nach einem Ausrutscher ebenfalls noch aus.