Der Weltmeister will Aprilia nach nur einer Saison vorzeitig verlassen. Die Titelverteidigung ist in weiter Ferne.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Knatsch mit dem Arbeitgeber Jorge Martin. Imago/PsnewZ

Bei Aprilia hätte Jorge Martin einen Vertrag bis Ende 2026. Nun will er das Werksteam aber schon nach der laufenden Saison verlassen. Dazu will der 27-jährige Spanier eine Vertragsklausel nutzen, die es ihm erlaube, vorzeitig zu wechseln, falls er nach 6 Rennen nicht mehr um den Titel in der Motorrad-Königsklasse kämpfen kann. Nach 7 WM-Wochenenden steht er – auch wegen Verletzungen – bei 0 Punkten.

Die Ausstiegsklausel sei «eine wesentliche Voraussetzung» gewesen, «den Vertrag überhaupt zu unterschreiben», schrieb Martin. Aprilia bewertet die Situation angeblich anders. Nach Medienberichten ist die Klausel für das Team hinfällig, weil Martin bislang nur an einem Rennen habe teilnehmen können.

Sturzpech 2025

Martin hatte letztes Jahr für das Ducati-Kundenteam Pramac den WM-Titel gewonnen und war per 2025 ins Aprilia-Werksteam gewechselt. Nach einer OP gab er erst in Katar sein Saisondebüt, kam dort erneut zu Fall und fehlt seither verletzt.