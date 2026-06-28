Ai Ogura gewinnt das MotoGP-Rennen in Assen (NED) vor Sprintsieger Raul Fernandez. Es ist sein erster Sieg in der MotoGP.

Jorge Martin führt das Rennen über lange Zeit an, wird Dritter, übernimmt aber die WM-Führung von Teamkollege Marco Bezzecchi.

Bezzecchis Rennen ist nach einem spektakulären Sturz auf der 2. Runde schon vorbei.

20 Runden lang führte Pole-Setter Jorge Martin das Rennen im niederländischen Assen vor den beiden SuperFile-Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez an. Weil Teamkollege Marco Bezzecchi schon früh schwer gestürzt war, hatte Martin beste Aussichten darauf, mit einem Tagessieg die WM-Führung zu übernehmen.

Die Hoffnung auf den Tagessieg musste er bald begraben: Erst überholte ihn Ogura und wenige Sekunden später liess ihn auch Fernandez, Sprintsieger vom Vortag, hinter sich. Ogura fuhr das Rennen souverän zu Ende und feierte seinen ersten Sieg in der MotoGP. Er siegte in der Königsklasse als erster Japaner seit Makato Tamada vor 22 Jahren. Die WM-Führung übernahm Martin dank den 16 Punkten für den 3. Platz aber dennoch. Er führt das Klassement nun mit 193 Punkten vor Bezzecchi (186) an.

Bezzecchi weiter vom Pech verfolgt

Aprilia-Pilot Bezzecchi war mit drei Siegen perfekt in die Saison gestartet, später konnte er auch das Heimrennen in Italien für sich entscheiden. Zuletzt kam sein Motor aber ordentlich ins Stottern: Erst schied er beim Rennen in Ungarn aus, eine Woche später brannten ihm nach dem Ausscheiden im Sprintrennen die Sicherungen durch und er wurde in Brünn (CZE) fürs Hauptrennen gesperrt.

In Assen fuhr er knapp 2 Runden, bis er in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung wegrutschte und übel durch die Luft geschleudert wurde. So ging er auch in den Niederlanden leer aus und ist die WM-Führung nun los. Immerhin gab es in Sachen Verletzungen kurz nach dem Rennen eine erste Entwarnung.

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende haben die MotoGP-Fahrer Pause, danach geht es weiter in Deutschland. Auf dem Sachsenring steht am Samstag, 11. Juli, ein Sprintrennen an, am Tag darauf das Hauptrennen. Beide Rennen können Sie bei SRF sehen.

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