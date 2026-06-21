Legende: Darf den 2. Sieg in Serie bejubeln Marc Marquez. imago images/CTK Photo

Marc Marquez gewinnt das MotoGP-Rennen in Brünn (CZE) vor Ai Ogura und Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia.

In der 16. von 21 Runden übernimmt Marquez die Spitzenposition von Bagnaia und gibt sie nicht mehr her.

Wegen der Sperre gegen WM-Leader Marco Bezzecchi und des 10. Rang von Aprilia-Teamkollege und WM-Zweiter Jorge Martin rücken die Fahrer an der Spitze enger zusammen.

Über 14 Runden lang sah es so aus, als ob bei Francesco Bagnaia der Ketchupflaschen-Effekt eintreten würde: Am Samstag feierte er beim Sprintrennen seinen ersten Saisonsieg, nun führte er das Rennen seit der 2. Runde an. Der Ducati-Pilot fuhr vor seinem Teamkollegen Marc Marquez. Dieser nutzte in der 16. Runde die Gunst der Stunde und überholte seinen Teamkollegen.

Marquez liess sich auf den letzten 5 Runden nicht mehr vom Spitzenplatz verdrängen und feierte den zweiten Sieg in Serie. Dahinter konnte Ogura Bagnaia wieder überholen und klassierte sich hinter Marquez auf Rang 2. Bagnaia behauptete Rang 3 gegenüber Fabio Di Giannantonio. Weil WM-Leader Marco Bezzecchi das Rennen wegen eines Ausrasters nach dem Ausscheiden im Sprintrennen verpasste und auch sein Aprilia-Teamkollege Jorge Martin nur 10. wurde, konnten Marquez und Co. im Klassement Boden gut machen.

Action auf der 2. Runde

Schon auf der 2. Runde war die Post abgegangen: Bagnaia liess Pole-Setter Ogura rasch hinter sich. Während der Führende des Rennens wechselte, musste der Weltmeister von 2021, Fabio Quartararo, das Rennen bereits aufgeben. Seine ernüchternde Bilanz aus den letzten drei Rennen: Rang 18 in Italien, ausgeschieden in Ungarn und Tschechien.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende geht es für den Motorrad-Tross weiter in die Niederlande. Dort stehen am Samstag (15:00 Uhr) ein Sprintrennen und am Sonntag das Hauptrennen auf dem Programm. Beide Rennen gibt es bei SRF live zu sehen.

MotoGP