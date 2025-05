Eine Handvoll Stürze, Öl auf der Strecke und ein Neustart: Die ersten beiden Runden in der MotoGP beim GP von Grossbritannien hatten es in sich. Gleich in der 1. Kurve ging Alex Marquez (ESP) zu Boden. Später erwischte es auch Aleix Espargaro (ESP) und Franco Morbidelli (ITA) sowie mit Marc Marquez der Bruder von Alex. Beide Marquez-Brüder lagen zum Zeitpunkt ihrer Stürze in Führung.

Wegen Öl auf der Strecke musste das Rennen anschliessend für längere Zeit unterbrochen und später neu gestartet werden. Weil Abbruch und Re-Start so früh passierten, gingen die Fahrer von ihren ursprünglichen Startpositionen zurück ins Rennen. Auch die Gestürzten waren auf Ersatzmaschinen wieder dabei.

Quartararo scheidet ebenfalls aus

Beim Re-Start konnte Pole-Setter Fabio Quartararo (FRA) Rang 1 behaupten und sich absetzen. Aber auf Runde 12 stoppten technische Probleme den Führenden. Schliesslich war es Marco Bezzecchi (ITA), der den ersten Saisonsieg für Aprilia herausfuhr. Überraschungsmann Bezzecchi war lediglich von Position 10 ins Rennen gestartet. Der Franzose Johann Zarco wurde Zweiter vor Marc Marquez, der eine knappe Stunde zuvor mit seiner Maschine noch auf dem Asphalt gelegen hatte. Alex Marquez durfte sich über Rang 5 freuen.

Moto3: Dettwiler auf Platz 18 – Rueda mit siegreicher Aufholjagd Box aufklappen Box zuklappen In seinem 4. Grand Prix der Saison – die ersten 3 Rennen hatte er nach einer OP verpasst – fuhr Moto3-Pilot Noah Dettwiler (KTM) in Silverstone auf den 18. Platz. Der Solothurner war von Position 22 ins Rennen gestartet. Den Sieg sicherte sich wie schon in den ersten 6 Rennen ein Spanier: WM-Leader Juan Antonio Rueda jubelte zum bereits 5. Mal, obschon er aufgrund einer Strafe vom letzten Platz hatte starten müssen.

Dank seines Podestplatzes konnte der dreifache Saisonsieger Marc Marquez seine Führung in der WM-Wertung ausbauen. Sein Bruder liegt 24 Punkte zurück. Francesco Bagnaia (ITA) auf Rang 3, der in Silverstone früh ausschied, befindet sich bereits 72 Zähler hinter dem sechsfachen MotoGP-Weltmeister.

Resultate