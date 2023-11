Der Zweikampf um den WM-Titel in der MotoGP-Klasse geht in die Schlussphase. Am Sonntag kann eine Entscheidung fallen.

Legende: Volle Konzentration Die Titelkandidaten Jorge Martin (links) und Francesco Bagnaia. Imago/AAP

Vier Rennen (2 GPs und 2 Sprints) vor Saisonende führt der Italiener Francesco Bagnaia die WM-Wertung 14 Zähler vor dem Spanier Jorge Martin an. Zu vergeben sind an den kommenden beiden Wochenenden in Katar und Valencia jeweils 37 Punkte.

In anderen Worten: Holt Bagnaia auf dem Losail International Circuit 23 Punkte mehr als sein Konkurrent, steht seine Titelverteidigung bereits in Katar fest. Bei Punktgleichheit spräche die höhere Anzahl Siege für den Italiener.

Bagnaia immer leicht vorne

Die beiden liefern sich an der Spitze der WM-Wertung seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Martin noch nie vorne lag. Im Sommer hatte der Rückstand des spanischen Moto3-Weltmeisters von 2018 zeitweise noch 62 Punkte betragen.

Bagnaias Vorsprung (letzte Rennen) GP Indien +13 GP Japan +3 GP Indonesien +18 GP Australien +27 GP Thailand +13 GP Malaysia +14

Schlechte Erinnerungen an 2022

Bagnaia gegen Martin in Katar – war da nicht was? Doch: Letzte Saison – der GP in Losail war damals das Auftaktrennen – crashten die beiden in der 11. Runde, als dem Italiener bei einem Überholversuch in einer Rechtskurve das Vorderrad weggebrochen war. Beide rutschten ins Kiesbett, Martin hatte Glück, nicht von einer der aufspringenden Maschinen getroffen zu werden.

Legende: Es geschah vor eineinhalb Jahren Bagnaia bringt Martin zu Fall. srf

Ducati vs. Ducati

Wer auch immer das Rennen macht: Fest steht, dass der noch zu krönende Weltmeister auf einer Ducati unterwegs ist, denn der 26-jährige Bagnaia ist Ducati-Werksfahrer, der ein Jahr jüngere Martin fährt für ein Ducati-Kundenteam (Pramac).

Sollte sich Bagnaia durchsetzen, wäre der erneute italienische «Sweep» in der «Königsklasse» perfekt: Ein Italiener gewinnt auf einer italienischen Maschine den WM-Titel. Die Konstrukteurswertung hat Ducati bereits mit grossem Abstand gewonnen, und in der Teamwertung setzt sich Martins italienisches Pramac Racing Team durch.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Motorrad-WM bei SRF wie folgt: Samstag, 17:50 Uhr auf SRF zwei: MotoGP, Sprintrennen

MotoGP, Sprintrennen Sonntag, 17:50 Uhr im kommentierten Webstream: MotoGP, Grand Prix