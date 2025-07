Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Einmal mehr der Schnellste Marc Marquez. imago images/Italy Photo Press

Marc Marquez gewinnt den 10. MotoGP-Sprint im 11. Rennen der Saison. Er überholt auf dem Sachsenring Marco Bezzecchi in der letzten Runde.

Der spanische WM-Leader erobert zudem für den GP vom Sonntag die Pole Position.

Fast schien es, als würde beim GP Deutschland am Sprint-Thron von Marc Marquez gerüttelt. Marco Bezzecchi eroberte zu Beginn die Spitzenposition und steuerte auf den Sieg zu. Doch in der letzten Runde schlug Marquez, der nach dem Start auf den 5. Platz zurückgefallen war, doch noch zurück: Der spanische WM-Leader sparte sich das Beste für den Schluss auf und überholte den Italiener.

Mit seinem 10. Sieg im 11. Sprintrennen baute Marquez seinen Vorsprung im WM-Klassement gegenüber seinem Bruder Alex (8.) von 68 auf 78 Punkte aus.

Morbidelli stürzt heftig

Unschön endete das Rennen für Franco Morbidelli. Der Italiener kam schon in der dritten Runde bei Tempo 170 von der regennassen Strecke ab, überschlug sich mehrmals und landete heftig im Kiesbett. Ob und wie schwer sich Morbidelli verletzt hat, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist sein Gesundheitszustand aber stabil.

MotoGP-Pole an Marquez

Marquez war bereits im Qualifying am Vormittag am besten mit den Bedingungen zurechtgekommen. Während mehrere Fahrer auf der rutschigen Strecke stürzten, sicherte sich der Routinier seine 7. Pole Position in dieser Saison. Die erste Startreihe komplettieren Johann Zarco (FRA) und Bezzecchi.

Resultate