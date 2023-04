Im Sprint-Rennen zum GP Americas in Austin, Texas, fuhr Francesco Bagnaia einen ungefährdeten Sieg ein. Der italienische Ducati-Pilot hatte sich in der 2. Runde an die Spitze gesetzt und liess sich den Sieg nicht nehmen. Für den amtierenden MotoGP-Weltmeister war es im 3. Rennen des auf diese Saison hin eingeführten Sprintformats der 2. Sieg, nachdem er bereits die Premiere in Portugal gewonnen hatte.

Der Italiener triumphierte nach 10 Runden mit 2,5 Sekunden Vorsprung vor Alex Rins (Honda). Als Dritter komplettierte mit Jorge Martin (Ducati) ein weiterer Spanier das Podest.

Für den italienischen WM-Leader Marco Bezzecchi resultierte der 6. Rang. Im WM-Klassement schloss Bagnaia bis auf einen Punkt zu seinem Landsmann und Ducati-Markenkollegen Bezzecchi auf. Das Hauptrennen auf dem Circuit in Austin steigt am Sonntagabend.

