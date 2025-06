Legende: 10. Sprint, 9. Sieg Marc Marquez wies die Konkurrenz inklusive Bruder Alex erneut in die Schranken. imago images/Goal Sports Images

Zum Auftakt des Motorrad-GP der Niederlande in Assen gewinnt Marc Marquez den Sprint in der MotoGP und baut seine WM-Führung aus.

Noah Dettwiler belegt im Qualifying der Moto3 den 23. Platz.

Mittlerweile kann man die Uhr nach diesem Ausgang stellen: Im 10. Sprint in der MotoGP sicherte sich in Assen zum 9. Mal Marc Marquez den Sieg, gleich dahinter klassierte sich ebenfalls zum 9. Mal sein Bruder Alex. Die einzige Ausnahme bildete der GP in Grossbritannien, wo der jüngere des spanischen Brüderpaars die Reihenfolge auf den ersten beiden Plätzen umdrehen konnte. Marco Bezzecchi (ITA) komplettierte das Podest als Dritter. In der WM-Wertung baute Marc Marquez seinen Vorsprung um drei Punkte auf insgesamt 43 aus.

Einen Nuller gab es für Pole-Setter Fabio Quartararo. Der Franzose schied vier Runden vor dem Ziel an vierter Position liegend aus. Bereits in der ersten Runde hatte er den von Platz 4 gestarteten Marc Marquez an sich vorbeiziehen lassen müssen.

Dettwiler 23. im Qualifying

In der Moto3 konnte Noah Dettwiler nicht mit den Spitzenleuten mithalten. Er geht von Startplatz 23 aus ins Rennen. Dieses sehen Sie am Sonntag ab 10:50 Uhr live auf srf.ch/sport und in der Sport App.

MotoGP