Francesco Bagnaia hat sich im Kampf um den WM-Titel in der «Königsklasse» noch nicht geschlagen gegeben: Der Italiener gewann den Sprint in Barcelona vor Landsmann Enea Bastianini und Jorge Martin. Martin hatte Bagnaia im Sprint während mehrerer Runden gejagt, aber Ducati-Pilot Bastianini konnte ihn auf der letzten Runde noch überholen.

Damit geht der spanische WM-Leader Martin (492 Punkte) mit einem Vorsprung von 19 Punkten in den letzten GP der Saison am Sonntag. Ein Platz in den Top 9 reicht dem 26-jährigen Spanier auf jeden Fall zum Titel, also auch bei einem Sieg von Bagnaia. Dieser startet am Sonntag aus der Pole Position, Martin geht als Vierter des Qualifyings aus der zweiten Reihe ins Rennen.

