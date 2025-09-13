Marco Bezzecchi gewinnt den MotoGP-Sprint in San Marino vor Alex Marquez.

Marc Marquez stürzt kurz nach Rennhälfte und gewinnt zum erst zweiten Mal in dieser Saison einen Sprint nicht.

Noah Dettwiler startet im GP der Moto3 am Sonntag von Platz 25 aus.

Beim MotoGP-Sprint in San Marino hörte der Sieger nicht wie fast schon gewohnt auf den Nachnamen Marquez, sondern Bezzecchi. Der Italiener Marco Bezzecchi gewann das Sprintrennen vor Alex Marquez, das Podium komplettierte Fabio Di Giannantonio. Alex' Bruder Marc Marquez, der vor dem Rennwochenende in San Marino beeindruckende 14 von 15 Sprints für sich entschieden hatte, stürzte in Führung liegend und schied aus.

Marc Marquez hatte das Rennen in der zweiten Reihe begonnen und schnell zwei Plätze gut gemacht. Etwa um Rennhälfte überholte er auch den Führenden Bezzecchi. Durch seinen späteren Sturz und dem zweiten Platz von Bruder Alex verkürzt dieser den Rückstand in der WM-Wertung auf 173 Punkte und behält eine kleine Restchance auf den Titel. Francesco Bagnaia, 3. in der WM-Wertung, hat keine Chance mehr auf den Titel. Damit ist klar, dass der nächste MotoGP-Weltmeister aus dem Hause Marquez kommen wird.

Dettwiler startet wieder weit hinten

Marc Marquez wird beim GP am Sonntag (ab 14:00 Uhr live bei SRF) erneut in der zweiten Reihe und unmittelbar hinter Sprint-Sieger Bezzecchi starten. Am Sonntag gilt es auch für Noah Dettwiler in der Moto3 wieder ernst. Der 19-Jährige steht ab 11:00 Uhr (live bei SRF) einmal mehr vor einer schwierigen Aufgabe, er startet vom zweitletzten Platz aus.

