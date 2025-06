Legende: Jubelt über den nächsten Sprint-Sieg Marc Marquez. SRF

Marc Marquez gewinnt das MotoGP-Sprintrennen in Aragon (ESP) vor Bruder Alex Marquez.

Für den Spanier ist es bereits der 7. Sieg im 8. Sprintrennen der Saison.

Die beiden Marquez-Brüder Alex und Marc fuhren von Beginn an alleine an der Spitze. Alex, der vor einer Woche in Grossbritannien seinen ersten Sprint-Sieg der Saison hatte feiern können, führte das Rennen vor seinem Bruder Marc an. Bis der Überflieger der Saison auf der 6. von 11 Runden sein ganzes Können unter Beweis stellte.

Marc überholte seinen Bruder in der ersten Kurve nach der Start-Ziel-Geraden und setzte sich ab. Den 7. Sprint-Sieg im 8. Rennen der Saison liess er sich daraufhin nicht mehr nehmen. Das rein spanische Podest komplettierte Fermin Aldeguer, Teamkollege von Alex Marquez bei Gresini.

Bagnaia enttäuscht

Ein rundum enttäuschendes Rennen erlebte derweil der Weltmeister von 2022 und 2023, der Italiener Francesco Bagnaia. Von Position 4 aus gestartet, fiel er schon beim Start auf Rang 8 zurück. Später wurde er bis zum 13. Rang durchgereicht. Zum Schluss des Rennens konnte er immerhin noch einen Platz gutmachen und den Sprint auf Rang 12 beenden.

Pole für den Dominator

Marc Marquez hatte sich am Morgen bereits die Pole für den GP vom Sonntag (ab 13:50 Uhr live in der SRF Sport App) gesichert. Der Leader des Gesamtklassements wird zum 99. Mal als Vorderster in einen Grossen Preis starten. Hinter ihm werden die beiden Italiener Franco Mobidelli und Bagnaia das Rennen in Angriff nehmen.

MotoGP