MotoE-Pilot Randy Krummenacher zeigt beim GP Deutschland ein starkes 1. Rennen und fährt als Zweiter sein Top-Ergebnis im 2023 heraus. In einem aufregenden Sprint-Rennen der MotoGP-Klasse fuhr das Ducati-Duo Martin/Bagnaia vorneweg.

MotoE: Krummenacher weiss zu überzeugen

Beim 3. MotoE-Wochenende der Saison machte Randy Krummenacher einen Schritt nach vorn. Der Zürcher erzielte bei seiner ersten Renn-Gelegenheit sogar das wertvollste Resultat im 2023: Als Zweiter stand er zum 2. Mal nach Le Mans (3.) bei der Saison-Ouvertüre auf dem Podest. Geschlagen wurde der 33-Jährige einzig vom spanischen WM-Leader Jordi Torres. In einem turbulenten Rennen machte das Mitglied aus dem Dynavolt-Intact-Rennstall im Vergleich zur Startreihenfolge somit 5 Plätze gut.

01:34 Video Krummenacher: «Das erste Rennen war sehr positiv» Aus Sport-Clip vom 17.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Diesen Schwung konnte Krummenacher nicht ganz für die Reprise am Nachmittag mitnehmen. In der 2. Wertung des Tages tat sich gegen vorn früh eine Lücke auf. Der Schweizer lieferte zwar zügige Abschnittszeiten, musste bei einsetzendem Regen das Risiko aber auch dosieren. Prompt kam schon nach 6 statt 10 Runden die Rote Flagge – die schwierigen Wetterbedingungen und rutschige Unterlage liessen keine Fortsetzung mehr zu. Krummenacher wurde als Sechster gewertet. Der 2. Sieg ging an Hector Garzo aus Spanien.

Schliessen 01:02 Video Im 1. Rennen: Krummenacher muss sich nur Torres geschlagen geben Aus Sport-Clip vom 17.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 01:20 Video Im 2. Rennen: Abbruch verunmöglicht Krummenachers Aufholjagd Aus Sport-Clip vom 17.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

MotoGP: Martin bremst Pole Setter Bagnaia aus

Im Sprint-Bewerb der «Königsklasse» über 15 Runden überquerte der Spanier Jorge Martin als Erster die Ziellinie. Bei seinem 2. Saisonsieg nach Le Mans setzte sich der 25-Jährige aus Madrid knapp um 2,5 Sekunden vor Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia, der ganz an der Spitze losgefahren war, durch. Der italienische Weltmeister kann sich darüber hinwegtrösten, dass er die Führung im Gesamtklassement der Strassen-WM behauptet – mit nunmehr einem 21-Punkte-Polster. Jack Miller aus Australien auf der KTM-Maschine komplettierte das Podest. Marc Marquez (11.) konnte auf dem Sachsenring keine Punkte verbuchen. Über die doppelte Distanz geht es in Hohenstein-Ernstthal dann am Sonntag – das Rennen zeigen wir Ihnen live ab 13:55 Uhr auf SRF info oder im Stream.