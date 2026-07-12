Zum fünften Mal nacheinander haben die Motorradfans am Sachsenring für einen Zuschauerrekord gesorgt. 261'813 Besucher kamen verteilt über drei Tage zum Grossen Preis von Deutschland, die Bestmarke aus dem Vorjahr (256'441) wurde am Kurs bei Hohenstein-Ernstthal klar übertroffen und erstmals die 260'000er-Grenze geknackt.

Zu sehen bekamen die Fans ein dominantes Wochenende von Marc Marquez. Der Spanier gewann das Sprintrennen am Samstag, sicherte sich die Pole Position für den GP vom Sonntag und fuhr auch in diesem dann souverän zum Sieg. Marquez unterstrich damit, dass es sich beim Sachsenring um eine seiner Lieblingsstrecken handelt. Bereits zum 10. Mal gewann er den GP. Damit zog er mit Giacomo Agostini gleich – der Rekord-Weltmeister aus Italien war der bislang einzige Fahrer, der in der Königsklasse zehn Siege auf einer Strecke (Imatra/Finnland) feiern konnte.

WM-Kampf wird spannend

Hinter Marquez klassierten sich der Japaner Ai Ogura und der Spanier Raul Fernandez auf den Rängen 2 und 3. WM-Leader Jorge Martin musste sich mit dem 5. Platz begnügen, sein Vorsprung an der Spitze schmilzt damit weiter. Marquez hat nun drei der letzten vier Rennen gewonnen. Der siebenmalige MotoGP-Champion sprang vor der vierwöchigen Sommerpause mit nun 190 Punkten um zwei Positionen auf Rang drei.

Es führt weiter Martin (208), Zweiter ist Ogura (194) vor Marquez und Marco Bezzecchi (186), der sich am Samstag im Qualifying das linke Schlüsselbein gebrochen hatte, nicht starten konnte und am Sonntag operiert wurde.

Resultate