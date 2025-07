In der Moto3 bleiben Lenoxx Phommara und Noah Dettwiler ohne Punkte. In der MotoGP erreichen nur 10 Fahrer das Ziel.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Lenoxx Phommara hat sein erstes Moto3-Rennen auf dem 17. Platz beendet. Der 18-jährige Schweizer war auf dem Sachsenring von Position 25 aus und damit als Letzter gestartet und machte hauptsächlich aufgrund von Stürzen anderer Fahrer Ränge gut.

Legende: Kam ohne groben Schnitzer durch Neuling Lenoxx Phommara. Freshfocus/Waldemar Da Rin

Ein Punktgewinn lag für Phommara, der beim Team SIC58 Squadra Corse den verletzten Italiener Luca Lunetta ersetzt, ebenso ausser Reichweite wie für Noah Dettwiler. Der Solothurner durfte als 14. so weit vorne starten wie noch nie, allerdings misslang ihm der Start komplett. Dettwiler büsste bereits in den ersten Kurven Plätze ein und fiel bis auf Rang 22 zurück.

Als 16. lag er am Ende zwar nur einen Platz hinter den Punkterängen, der Rückstand auf diese betrug allerdings 15 Sekunden und mehr. An der Spitze fuhr der Spanier David Muñoz seinen zweiten Saisonsieg ein.

Sturz-Festival in der MotoGP

In der MotoGP-Klasse bekamen die Zuschauer auf dem Sachsenring vor allem eins zu sehen: Stürze. Vom 20-köpfigen Fahrerfeld erreichte nur die Hälfte das Ziel. Polesetter Marc Marquez feierte einen Start-Ziel-Sieg und baute seine Führung im WM-Klassement weiter aus. Für den Spanier war es nach seinem Sprint-Erfolg am Samstag bereits der 7. Doppelsieg in dieser Saison.

Dahinter sicherte sich sein Bruder Alex Marquez Rang 2, der Italiener Francesco Bagnaia komplettierte das Podest als Dritter. Die beiden sind in der WM-Wertung erste Verfolger von Marc Marquez.

Resultate