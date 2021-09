MotoE: Dominique Aegerter fährt im 6. Saisonrennen als Zweiter seinen 4. Podestplatz heraus. Vor einem ärgerlichen Zwischenfall unmittelbar vor dem Ziel waren der Sieg und die Weltcup-Führung zum Greifen nah.

Moto2: In der motorisierten Kategorie in San Marino erarbeitet sich Tom Lüthi den 14. Startplatz für das Rennen am Sonntag.

In der allerletzten Kurve wurde der in Führung liegende Dominique Aegerter beim 1. MotoE-Rennen an der Adriaküste nochmals hart bedrängt. Eric Granado versuchte innen vorbeizuziehen und verlor bei diesem Manöver prompt die Kontrolle über die Maschine.

Im Gegensatz zum Brasilianer konnte der Oberaargauer zwar einen Sturz vermeiden, büsste aber Tempo ein. Als lachender Dritter rauschte Pole-Setter Jordi Torres (ESP) von hinten heran und überquerte die Ziellinie in Misano als Erster. Aegerter hatte früh in der 3. von total 8 Runden die Führung übernommen und hielt sich dort bis zum aus seiner Sicht unrühmlichen Schlusspunkt.

Aus 4 Titelkandidaten werden 2

Dieser überraschende Rennausgang führte zu einem Umsturz in der Overall-Wertung. Torres ist neu anstelle von Alessandro Zaccone (ITA) in der Leaderposition. Aegerter rückte von der 4. auf die 2. Stelle vor. Diese beiden Piloten verbleiben im Titelkampf um den Gesamtweltcup. Zaccone und der gestürzte Granado können im letzten Rennen am Sonntag am gleichen Schauplatz kein Wort mehr mitreden.

Mit 8 Zählern Vorsprung hält Titelverteidiger Torres gegenüber dem 30-jährigen Schweizer (97 vs. 89 Punkte) die klar besseren Karten in seiner Hand. Aegerter bräuchte zum Sprung an die Spitze einen Sieg, während sein Rivale nicht über Rang 3 hinauskommen dürfte.

Ansprechende Ausgangslage für Lüthi

Im Qualifying der Moto2-Fahrer konnte Tom Lüthi wie erwartet seine Trainings-Bestzeit vom Freitag nicht in einen Top-Startplatz zum GP von San Marino ummünzen. Der Emmentaler geht von Position 14 ins Rennen.

Am Samstagmorgen war der zum Jahresende zurücktretende Routinier im 3. Training bei erstmals trockenen Bedingungen weit zurück gespült worden und musste deswegen bereits im Q1 ins Geschehen eingreifen. Auf den Pole-Mann und WM-Zweiten Raul Fernandez verlor der 34-Jährige schliesslich 1,12 Sekunden.

In der MotoGP sieht die Frontreihe genau gleich aus wie vor einer Woche in Aragonien. Francesco Bagnaia (ITA) auf Ducati geht vor seinem Markenkollegen Jack Miller (AUS) und dem WM-Leader Fabio Quartararo (FRA; Yamaha) aus der Pole-Position ins Rennen.

Grosser Sieg für Krummenacher Box aufklappen Box zuklappen Im 1. Rennen nach seinem Wechsel zum Yamaha-CM-Team gewinnt Randy Krummenacher den 15. Lauf der Supersport-WM in Barcelona. In einem turbulenten Rennen fährt der 31-jährige Zürcher 16 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Manuel Gonzalez heraus.