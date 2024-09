Der Spanier Jorge Martin hat auf den verpatzten Auftritt im Sprint am Samstag, wo er nach einem Sturz am Ende der ersten Runde nur auf den 10. Rang gefahren war, in grossem Stil reagiert. Durch seinen Triumph beim GP Indonesien baut er seinen Vorsprung als WM-Führender wieder aus. In die Karten spielte Martin auch, dass seinem Verfolger Francesco Bagnaia der Start erneut misslang.

00:35 Video Kurz nach dem Start kollidieren 4 Fahrer Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Martin hingegen war auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok von Beginn weg auf der Höhe seiner Aufgabe. Der aus der Pole Position losgefahrene Iberer kontrollierte das Rennen von der Spitze aus vom ersten bis zum letzten Meter auf souveräne Weise.

«Das ist mehr als ein normaler Sieg für mich, nicht nur wegen gestern», sagte Martin erleichtert nach seinem ersten Grand-Prix-Erfolg seit dem GP in Le Mans im Mai.

Bastianini scheidet aus

Dank seinem dritten Grand-Prix-Sieg in der laufenden Saison vergrösserte Martin als Spitzenreiter im WM-Klassement den Abstand auf seinen ersten Verfolger, Titelverteidiger Bagnaia, um 9 auf 21 Punkte. Der Italiener, wie Martin auf einer Ducati unterwegs, belegte am Sonntag hinter dem Spanier Pedro Acosta auf KTM Rang 3.

Enea Bastianini und Marc Marquez, zwei weitere Fahrer der überlegenen Ducati-Armada und in der Gesamtwertung auf den Plätzen 3 und 4 liegend, erreichten das Ziel nicht. Der Italiener Bastianini, Sieger vor einer Woche beim GP Emilia Romagna, schied durch einen Sturz aus. Der Spanier Marquez musste wegen eines technischen Defekts kapitulieren.

00:33 Video Auf Rang 3 liegender Bastianini rutscht weg Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Moto2: Canet siegt, Ogura baut Vorsprung aus

In der Moto2-Kategorie entschied der Spanier Aron Canet das Rennen für sich und feierte damit seinen zweiten Saisonsieg nach jenem in Portimao (POR) im März. Sein Landsmann Sergio Garcia sorgte derweil für die grössten Schlagzeilen. Der 21-jährige Zweite im Gesamtklassement stürzte in der 16. Runde und muss sich damit wohl von seinen Titelhoffnungen verabschieden. Sein Teamkollege Ai Ogura aus Japan baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung mit dem 2. Tages-Rang hingegen auf 42 Punkte aus.

Moto3: Dettwiler mit Sturz und ohne Punkte

Noah Dettwiler ist in seiner Rookie-Saison in der Moto3 einmal mehr ohne Punkte geblieben. Der 19-jährige Solothurner belegte Rang 18. Dettwiler war nach 5 Runden gestürzt und riss dabei auch einen Konkurrenten zu Boden, der Schweizer konnte das Rennen aber fortsetzen. Der Sieg in einem von vielen Ausfällen geprägten Rennen ging an David Alonso. Der Kolumbianer baute seine WM-Führung dank seinem 9. Saisonsieg auf 97 Punkte aus und greift bereits am kommenden Wochenende in Japan nach dem Titel.