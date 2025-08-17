Dem Solothurner Moto3-Fahrer gelingt auch beim Grand Prix von Österreich kein Befreiungsschlag.

Der Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler hat seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr auch beim GP Österreich klar verpasst. Der 20-jährige Solothurner, nach einem enttäuschenden Qualifying von Position 25 gestartet, beendete das Rennen auf dem Kurs in Spielberg auf Platz 23.

Zum Sieger kürte sich der Spanier Angel Piqueras. WM-Leader José Antonio Rueda kam auf Rang 5. Maximo Quiles (ESP) und Pole-Setter Valentin Perrone (ARG) verschenkten durch eine Berührung in der zweitletzten Runde ihre Chancen auf einen Sieg.

MotoGP: Bezzecchi auf Pole

Der GP in der MotoGP-Klasse findet am Nachmittag statt (ab 13:50 Uhr live auf SRF zwei). Aus der Pole Position startet Aprilia-Fahrer Marco Bezzecchi.

