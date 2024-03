Noah Dettwiler muss weiter auf seine ersten WM-Punkte in der Moto3-Klasse in dieser Saison warten. Nach Platz 17 beim Saisonauftakt in Katar kam der Solothurner beim GP von Portugal nicht über Rang 20 hinaus. Dettwilers Rennen war früh verloren: Der 18-Jährige blieb erst am Start stehen und brachte dann seine Maschine nur mit Verzögerung in Gang. So war er im Kampf um WM-Punkte (Platz 15) chancenlos.

Dabei hatte Dettwiler von der letzten Startposition (26) starten müssen, weil er aufgrund eines Strategiefehlers seines Teams am Vortag im Qualifying keine gültige Runde hatte aufstellen können. Insgesamt also ein Wochenende zum Vergessen für den jungen Schweizer.

Dettwiler: «Hatte Glück, dass ich den Töff anschieben konnte»

Spanien feierte derweil in Portugal einen Dreifach-Erfolg: Vorjahressieger Daniel Holgado gewann vor Jose Antonio Rueda und Ivan Ortola.

Favoritensterben in der MotoGP

In der «Königsklasse» fuhr Jorge Martin zum Sieg. Der Spanier profitierte nicht zuletzt davon, dass sich seine Gegner gleich reihenweise aus dem Rennen nahmen.

3 Runden vor Schluss kollidierten in der Verfolgergruppe Marc Marquez (ESP) und WM-Leader Francesco Bagnaia (ITA). Nur kurze Zeit später musste der Sprint-Sieger vom Samstag, Maverick Vinales (ESP), seine Maschine ausrollen lassen und kam auch noch zu Fall, als das Hinterrad blockierte.

Bagnaia und Marquez nehmen sich gegenseitig aus dem Rennen

Technisches Problem nimmt Vinales aus dem Rennen

Die weiteren Podestplätze sicherten sich Enea Bastianini (ITA) und Pedro Acosta (ESP). In der Gesamtwertung rückte Martin bis auf 2 Punkte an Weltmeister und Katar-Sieger Bagnaia heran.