Legende: Grün ist die Hoffnung Noah Dettwiler hat in der Moto3 weiterhin einen schweren Stand. imago images/CTK Photo

Moto3-Pilot Noah Dettwiler muss sich beim GP von San Marino in Misano mit Platz 19 begnügen.

Den Sieg holt sich WM-Leader Jose Antonio Rueda, der im Finale knapp die Nase vorn hat.

Das MotoGP-Rennen können Sie am Nachmittag live im SRF-Stream verfolgen.

Noah Dettwiler hat in der Moto3-WM auch im 16. GP der Saison nicht punkten können. In Misano fuhr der 20-Jährige auf Rang 19. Die Hypothek aus dem Qualifying (26. Startplatz) erwies sich als zu gross. Der Solothurner arbeitete sich zwar nach vorne, auf die Punkteränge fehlten am Schluss aber 14 Sekunden.

Der Sieg ging an Jose Antonio Rueda, der seine WM-Führung ausbaute. Der Spanier setzte sich auf der Zielgeraden knapp vor seinen Landsleuten Maximo Quiles und Adrian Fernandez durch.

Resultate