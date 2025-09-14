 Zum Inhalt springen

Motorrad: GP San Marino Dettwiler verpasst Punkte als 19. – Rueda siegt

14.09.2025, 11:45

Motorradrennfahrer in grüner und gelber Ausrüstung auf Rennstrecke.
Legende: Grün ist die Hoffnung Noah Dettwiler hat in der Moto3 weiterhin einen schweren Stand. imago images/CTK Photo

Noah Dettwiler hat in der Moto3-WM auch im 16. GP der Saison nicht punkten können. In Misano fuhr der 20-Jährige auf Rang 19. Die Hypothek aus dem Qualifying (26. Startplatz) erwies sich als zu gross. Der Solothurner arbeitete sich zwar nach vorne, auf die Punkteränge fehlten am Schluss aber 14 Sekunden.

Der Sieg ging an Jose Antonio Rueda, der seine WM-Führung ausbaute. Der Spanier setzte sich auf der Zielgeraden knapp vor seinen Landsleuten Maximo Quiles und Adrian Fernandez durch.

Resultate

Livestream auf srf.ch/sport, 14.09.2025, 10:50 Uhr ; 

