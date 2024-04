Der 19-jährige Solothurner belegt beim Moto3-Rennen in Spanien Rang 21. In der MotoGP hat Marc Marquez Grund zur Freude.

Zwei Wochen nach seiner Punkte-Premiere beim GP Americas (Platz 14) hat Noah Dettwiler in Spanien wieder kleinere Brötchen backen müssen. Der 19-jährige Solothurner konnte auf seiner KTM im Vergleich zum Qualifying nur zwei Positionen gut machen und verpasste die Punkteränge als 21. klar. Dettwiler ging damit im vierten Rennen zum dritten Mal leer aus.

02:11 Video Dettwiler: «Ich muss ein Sauhund werden in den ersten 5 Runden» Aus Sport-Clip vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

Der Sieg in Andalusien ging an den Niederländer Collin Veijer, der sich hauchdünn vor David Munoz durchsetzte und seinen zweiten GP-Sieg der Karriere feierte. Der in Jerez aus der Pole Position losgefahrene David Alonso stürzte früh und vergab so die Möglichkeit auf den dritten Sieg im vierten Rennen der Saison. Mehr als der 11. Platz lag nach dem Malheur nicht mehr drin.

Bagnaia siegt vor Marquez

Im Rennen der MotoGP-Klasse setzte sich Francesco Bagnaia durch. Für den Italiener (Ducati) war es nach dem Auftaktsieg in Katar der zweite Saisonsieg. Bagnaia lieferte sich einen spannenden Zweikampf mit Marc Marquez, der erstmals seit seinem Wechsel zu Ducati den Sprung auf das Podest schaffte. Der Spanier hatte am Samstag die Pole Position erobert. Rang 3 ging an Bagnaias Landsmann Marco Bezzecchi.

WM-Leader Jorge Martin stürzte nach 9 Runden in Führung liegend und schied aus. Der Spanier hatte am Samstag den Sprint in Jerez für sich entschieden.