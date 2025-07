Das Schweizer Moto3-Duo bleibt auch im tschechischen Brünn ohne Punkte. Noah Dettwiler wird 19., Lenoxx Phommara kommt zu Fall.

Die Ausgangslage war für Noah Dettwiler vor dem Rennen in Brünn verheissungsvoll. Der Solothurner ging von Startplatz 14 ins Rennen, die ersten Punkte in dieser Saison schienen also in Reichweite. Doch wie schon vor einer Woche auf dem Sachsenring wurde Dettwiler bereits kurz nach dem Start durchgereicht. Der 20-Jährige verlor schnell den Anschluss und erreichte das Ziel letztlich auf Rang 19.

Noch schlechter lief es Lenoxx Phommara. Der 18-Jährige, der beim Team SIC58 Squadra Corse zum zweiten Mal den verletzten Italiener Luca Lunetta ersetzte, kam in der sechsten von 16 Runden spektakulär zu Fall. Phommara stand danach wieder auf und kam wohl mit dem Schrecken davon.

Der Tagessieg ging wie immer in dieser Saison nach Spanien. WM-Leader Jose Antonio Rueda siegte in Tschechien überlegen vor seinen Landsmännern Maximo Quiles und David Munoz.

