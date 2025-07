Das Schweizer Moto3-Duo bleibt auch im tschechischen Brünn ohne Punkte. Noah Dettwiler wird 19., Lenoxx Phommara kommt zu Fall.

In der MotoGP feiert Dominator Marc Marquez seinen nächsten Sieg und baut die WM-Führung aus.

Moto3: Rueda eine Klasse für sich

Die Ausgangslage war für Noah Dettwiler vor dem Moto3-Rennen in Brünn verheissungsvoll. Der Solothurner ging von Startplatz 14 ins Rennen, die ersten Punkte in dieser Saison schienen also in Reichweite. Doch wie schon vor einer Woche auf dem Sachsenring wurde Dettwiler bereits kurz nach dem Start durchgereicht. Der 20-Jährige verlor schnell den Anschluss und erreichte das Ziel letztlich auf Rang 19.

Noch schlechter lief es Lenoxx Phommara. Der 18-Jährige, der beim Team SIC58 Squadra Corse zum zweiten Mal den verletzten Italiener Luca Lunetta ersetzte, kam in der sechsten von 16 Runden spektakulär zu Fall. Phommara stand danach wieder auf und kam wohl mit dem Schrecken davon.

Der Tagessieg ging wie immer in dieser Saison nach Spanien. WM-Leader Jose Antonio Rueda siegte in Tschechien überlegen vor seinen Landsmännern Maximo Quiles und David Munoz.

MotoGP: Marquez zieht davon

In der Königsklasse des Motorradsports zieht an der Spitze Marc Marquez weiterhin einsam seine Kreise. Der spanische WM-Leader, der bereits am Samstag das Sprintrennen gewonnen hatte, feierte seinen 5. Doppelsieg in Folge. Der 32-Jährige setzte sich in der 8. Runde an die Spitze und liess danach nie Zweifel an seinem Triumph aufkommen.

In Brünn komplettierten Marco Bezzecchi (ITA) und Pedro Acosta (ESP) das Podest. Punkte gab es auch für Comeback-Mann Jorge Martin. Der letztjährige Weltmeister, im Sprint noch hinter den Punkterängen, fuhr am Sonntag als 7. ins Ziel.

Im WM-Klassement baute Marquez seinen Vorsprung weiter aus. Weil sich sein Bruder Alex mit einem Sturz früh aus dem Rennen nahm, beträgt seine Reserve auf Rang 2 nach 12 von 22 Rennen bereits 120 Punkte.

Resultate