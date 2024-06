Francesco Bagnaia gewinnt in der MotoGP den Grossen Preis von Italien in Mugello vor Enea Bastianini.

Bagnaia, der von Platz 5 aus startete, feiert bereits den 4. Sieg in dieser Saison.

David Alonso (COL) setzt sich im 7. Rennen der Moto3 bereits zum 5. Mal in der WM 2024 durch.

Noah Dettwiler macht 6 Plätze gut und klassiert sich auf dem 20. Rang. Damit sammelt er keine weiteren Punkte

Der Italiener Francesco Bagnaia konnte seinen Sprintsieg vom Samstag im MotoGP-Rennen beim Grossen Preis von Italien am Sonntag bestätigen. Der Italiener war von der 5. Position aus gestartet und übernahm bereits in der 2. Kurve die Führung. Er gab diese in der Folge nicht mehr her und sicherte sich nach 23 absolvierten Runden seinen 4. Saisonsieg.

In der letzten Kurve überholte Landsmann und Teamkollege Enea Bastianini noch Jorge Martin und verdrängte diesen damit vom 2. Platz. Martin führt das Gesamtklassement weiterhin an. Sein Vorsprung auf Bagnaia ist aber auf 18 Punkte geschrumpft.

Dettwiler ausserhalb der Punkte

In der Moto3 wurde der Schweizer Noah Dettwiler in Mugello 20., nachdem er von der 26. und letzten Position aus gestartet war. Dettwiler hatte bereits 4 Plätze gutmachen können, als das Rennen aufgrund eines schweren Sturzes von Xabi Zurutuza (ESP) neu gestartet werden musste. Danach konnte der 19-jährige Dettwiler zwei weitere Ränge gewinnen, verfehlte die Punkte mit seinem 20. Rang aber zum 6. Mal in dieser Saison.

Den Tagessieg holte sich der aktuelle Dominator aus Kolumbien, David Alonso. Im 7. Rennen triumphierte Alonso bereits zum 5. Mal. Er hatte das Rennen von der Pole Position aus in Angriff genommen.

01:19 Video Zusammenfassung des Moto3-Rennens Aus Sport-Clip vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

So geht es weiter

Den nächsten Halt macht der Motorrad-Zirkus in den Niederlanden. Am letzten Juni-Wochenende geht es auf dem TT Circuit Assen um die nächsten Punkte der Saison 2024.