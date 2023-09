Aleix Espargaro lässt die Konkurrenz im MotoGP-Sprint von Montmelo hinter sich.

In der MotoE-Kategorie kann der Schweizer Randy Krummenacher in beiden Rennen nicht mit den Besten mithalten.

Aleix Espargaro (Aprilia) heisst der Sieger des MotoGP-Sprints in Montmelo (ESP). In der Kurzentscheidung über 12 Runden setzte sich der Lokalmatador rund 2 Sekunden vor Francesco Bagnaia (Ducati) durch. Zum entscheidenden Manöver hatte Espargaro nach Rennhälfte angesetzt, als er clever an Bagnaia vorbeigezogen war. Der 34-Jährige realisierte damit seinen ersten Triumph in einem Sprint.

In der WM-Gesamtwertung liegt Bagnaia weiterhin unangefochten an erster Position. Diese wird er am Sonntag zu zementieren versuchen, wenn es in Katalonien über die volle Renndistanz geht. Das Rennen können Sie bei SRF ab 13:50 Uhr live mitverfolgen.

MotoE: Krummenacher kann nicht überzeugen

Für Randy Krummenacher setzte es in der MotoE-Weltmeisterschaft in Katalonien weitere Enttäuschungen ab. Der Zürcher, schon zuletzt in Spielberg zweimal nicht in den Top 5, musste sich auch auf dem Circuit in Montmelo mit den Rängen 6 und 9 begnügen. Der Sieg im ersten Rennen ging an den Italiener Andrea Mantovani, im zweiten triumphierte dessen Landsmann Mattia Casadei. Dieser übernahm zugleich in der WM-Wertung die Führung vom Spanier Jordi Torres.