MotoGP: Bagnaias Siegesserie gestoppt

Enea Bastianini hat das MotoGP-Rennen von Aragon gewonnen. Der Italiener setzte sich vor Francesco Bagnaia durch und verhinderte damit den 5. Sieg seines Landsmannes in Folge. Dritter wurde der Spanier Aleix Espargaro. Fabio Quartararo, der Titelverteidiger und WM-Führende, musste nach einem schweren Sturz in der 1. Runde aufgeben. Der Franzose stürzte nach einer Berührung mit Marc Marquez. Auch der Spanier, der nach einer dreimonatigen Pause wegen einer Operation am Arm sein Comeback gab, schied aus. Der Vorsprung von Quartararo auf Bagnaia in der Gesamtwertung schmolz von 30 auf 10 Punkte.

Moto2: Acosta feiert 2. Saisonsieg

Die spanischen Piloten haben beim Moto2-GP von Aragon einen Dreifachsieg gefeiert. Pedro Acosta setzte sich vor Aron Canet und WM-Leader Augusto Fernandez durch. Für den 18-jährigen Spanier war es der erste Sieg nach seinem Oberschenkelbruch im Sommer. Dank Rang 4 bleibt der Japaner Ai Ogura in der WM-Wertung nur 7 Punkte hinter Fernandez in Schlagdistanz.

Moto3: Guevara vergrössert Vorsprung

Im Rennen der Moto3 feierte Izan Guevara einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Der WM-Leader verwies den Japaner Ayumu Sasaki und seinen Landsmann Daniel Holgado auf die Plätze 2 und 3 und sicherte sich seinen 4. Saisonsieg. In der WM-Wertung baute er seinen Vorsprung auf 33 Punkte aus.