Enea Bastianini triumphiert in Austin und ist in der Moto-GP wieder Leader.

Legende: Gewinnt in Austin Enea Bastianini. IMAGO/Icon SMI

Enea Bastianini hat nach dem vierten Rennen der Saison wieder die Führung in der MotoGP-Weltmeisterschaft übernommen. Der Italiener gewann den GP Americas in Austin und feierte damit als erster Fahrer in dieser Saison den zweiten Sieg. Der Spanier Alex Rins verhinderte einen Ducati-Doppelsieg. Mit dem Suzuki-Töff belegte er nur hauchdünn bezwungen Platz 2. Der Australier Jack Miller komplettierte das Podium in Texas. Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) musste sich mit Rang 6 zufriedengeben.

Topstar Marc Marquez war bei seinem Comeback noch nicht wieder voll auf der Höhe und reihte sich gleich hinter Quartararo auf Platz 7 ein. Nach einem schweren Sturz in Indonesien hatte Marquez zuletzt beim dritten WM-Lauf in Argentinien gefehlt. Doppelsichtigkeit verhinderte zum wiederholten Mal in seiner Karriere den Start, inzwischen geht es dem 29-Jährigen viel besser.

Arbolino siegt in Moto2

Auch in der Moto2 ging der Sieg nach Italien. Tony Arbolino setzte sich vor dem Japaner Ai Ogura und Jake Dixon (GBR) durch. Der zweifache Saisonsieger Celestino Vietti (ITA) behauptete seine Führung in der WM-Wertung trotz eines Ausfalls.