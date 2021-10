Der Schweizer kann sich beim Moto2-Rennen in Austin nicht auf seiner Maschine halten. Raul Fernandez gewinnt.

Motorrad-WM in Austin

Die Rückkehr nach Austin endete für Tom Lüthi ernüchternd. Nur von Position 28 aus gestartet, stürzte der Berner im Moto2-Rennen des Grand Prix von Amerika schon früh und schied aus.

Immerhin schien er dabei unverletzt zu bleiben. Auf dem Circuit of the Americas in Texas hatte der 35-jährige Kalex-Fahrer vor zweieinhalb Jahren seinen letzten GP-Sieg gefeiert.

Der Spanier Raul Fernandez gewann sein 3. Rennen in Folge und schloss 3 Läufe vor Schluss in der Gesamtwertung bis auf 9 Punkte zum Leader Remy Gardner auf. Der Australier stürzte wie Lüthi und blieb erstmals in diesem Jahr ohne Punkte.

MotoGP: Marquez jubelt

In der «Königsklasse» gab es an Marc Marquez kein Vorbeikommen. Der Honda-Fahrer aus Spanien distanzierte den WM-Leader Fabio Quartararo (FRA) um über vier Sekunden. Dennoch steuert der 22-jährige Franzose ungebremst auf seinen 1. WM-Titel in der MotoGP-Kategorie zu. Der Yamaha-Pilot führt 3 Rennen vor Schluss neu 52 Punkte (254:202) vor Francesco Bagnaia auf Ducati, der nach zuletzt 2 Siegen Dritter wurde.

Moto3: Guevera mit Premiere

In der Moto3 hat der Spanier Izan Guevara seinen ersten GP gewonnen. Das Rennen war von mehreren Unfällen geprägt. 3 Runden vor Schluss kollidierten Andrea Migno (ITA), Pedro Acosta (ESP) und Jeremy Alcoba (ESP), woraufhin der Wettkampf nicht wieder aufgenommen wurde. Es zählte die Wertung nach den ersten 7 absolvierten Runden. Dennis Foggia (ITA) und John McPhee (SCO) komplettierten das Podest.