Wetterkapriolen beeinflussen das Rennen in der Königskategorie beim GP Americas.

Prompt rutscht der 2-fache Saisonsieger Marc Marquez in Austin bei Rennhälfte auf der nassen Strecke weg.

So kommt mit Francesco Bagnaia (ITA) im 3. MotoGP-Saisonrennen erstmals ein neuer Sieger zum Zug.

Zunächst sah es auf der Strecke in Texas, die dieses Wochenende im Rahmen der Strassen-WM zum 12. Mal befahren wurde, nach einer Fortsetzung der Siegesserie für Marc Marquez aus. Der spanische Ducati-Pilot in der MotoGP hatte heuer alle 5 Rennen für sich entschieden: je ein Sprint und ein Rennen über die Originaldistanz in Thailand sowie Argentinien und auch tags zuvor in den USA das Kurzformat. Für den nächsten US-Start trumpfte er mit einem weiteren Argument auf: Diesen Circuit hat er im Griff und hier schon 7 Mal gewonnen.

Allerdings kam der 32-Jährige im Regen von Austin in der 9. von total 19 Runden durch eigenes Verschulden zu Fall. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Pole Setter bereits einen deutlichen Vorsprung von fast 3 Sekunden herausgefahren. Im Training war er im gleichen Sektor ebenfalls schon von der Maschine geflogen. Das Missgeschick bremste ihn freilich ein – und wenig später sogar aus. Denn beim Sturz wurde die Lederkombi von Marquez in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der Fahrer 3 Runden später ein Einsehen hatte, zur Box rollte und aufgab.

Immerhin: Alex Marquez hat Grund zur Freude

Francesco Bagnaia (Ducati) setzte sich fortan an die Spitze und gab diese Position bis zum Schluss nicht mehr her. So kam der Italiener gleich zu einem doppelten Jubiläum: Er triumphierte zum insgesamt 40. Mal und zum 30. Mal in der MotoGP.

Einen Moment der Freude gab es für die Familie Marquez dann doch noch: Als Zweiter des Tagesklassements übernahm Marcs jüngerer Bruder Alex Marquez erstmals in seiner Karriere die Führung in der MotoGP-Wertung. Ein einziges Pünktchen beträgt sein Vorsprung. Der Italiener Fabio Di Giannantonio komplettierte das Podest, es ist dies seine erste Top-3-Klassierung in der noch jungen Saison.

Nächster Halt: Doha

Am 13. April ist der nächste Renntag in der Motorrad-WM. Dann steht der GP von Katar an.

Service zur Motorrad-WM