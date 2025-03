Fährt weiter in einer eigenen Liga

Der perfekte Saisonstart von Marc Marquez ist in Austin um ein Kapitel reicher geworden. Der Spanier auf der Ducati entschied in der MotoGP auch das Sprintrennen beim GP Americas für sich und bleibt somit auch nach 5 Rennen (Sprint und GP) der einzige Triumphator in der noch jungen Saison.