Legende: Rast über den deutschen Asphalt Jorge Martin. IMAGO / Italy Photo Press

Jorge Martin gewinnt das Sprintrennen der MotoGP in Deutschland auf dem Sachsenring.

Der WM-Leader holt sich zuvor schon die Pole Position für das Rennen am Sonntag.

Der Schweizer Noah Dettwiler erlebt in der Moto3 ein enttäuschendes Qualifying.

Jorge Martin hat den Sprint beim zehnten WM-Lauf der MotoGP auf dem Sachsenring gewonnen. Der spanische Ducati-Pilot setzte sich vor Miguel Oliveira (Portugal/Aprilia) und Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien durch.

Martin sicherte sich wertvolle zwölf Punkte; er behauptet damit die Führung in der Gesamtwertung, in der er nun 15 Zähler vor Bagnaia liegt.

Martin auch für Sonntag mit besten Karten

Schon im Qualifying vor dem Sprintrennen hatte Martin die Strecke am schnellsten gemeistert. Bagnaia, der in den letzten drei GP in Folge triumphiert hatte, wird als Vierter ins Rennen am Sonntag starten.

Der GP Deutschland am Sonntag bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die zwei Rennen auf dem Sachsenring am Sonntag wie folgt live bei SRF: Moto3: 10:50 Uhr in der Sport App

10:50 Uhr in der Sport App MotoGP: 13:50 Uhr in der Sport App

Moto3: Dettwiler im Qualifying ganz hinten

Noah Dettwiler kommt in seiner Premieren-Saison weiterhin nicht in Fahrt. Der 19-jährige Schweizer konnte zum Auftakt des Renn-Wochenendes auf dem Sachsenring keinen Aufschwung herbeiführen – im Gegenteil: Im Qualifying wurde Dettwiler Letzter, womit er den GP am Sonntag von Position 22 aus in Angriff nehmen wird.

«Es fällt mir schwer, in nur einer Runde alles zu geben. Auf dieser Strecke hatte ich Mühe, nahe dranzubleiben. Aber es ist nun mal so», sagte der Solothurner nach dem Qualifying gegenüber SRF.

02:07 Video Dettwiler: «Auf dem Sachsenring sind alle nahe beisammen» Aus Sport-Clip vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.