Jack Miller triumphiert beim MotoGP in Motegi. Pole Setter Marc Marquez verpasst das Podest knapp.

Motorrad-WM in Japan

Jack Miller hat beim Grossen Preis von Japan seinen ersten Sieg in der laufenden Saison gefeiert. Der Australier setzte sich in Motegi 3,409 Sekunden vor Brad Binder (Red Bull KTM) durch, der sich mit einem späten Überholmanöver den zweiten Platz von Jorge Martin (Pramac Ducati) schnappte.

Bagnaia stürzt in der letzten Runde

WM-Leader Fabio Quartararo kam nur auf Rang 8, konnte seine Führung im Gesamtklassement aber dennoch ausbauen. Francesco Bagnaia, sein ärgster Verfolger in der WM-Wertung, stürzte in der letzten Runde. Der Franzose Quartararo liegt 4 Rennen vor dem Saisonende nun 18 Punkte vor dem Italiener.

Pole Setter Marquez knapp neben dem Podest

Honda-Pilot Marc Marquez, der sechsfache MotoGP-Champion und Pole Setter in Motegi, konnte die Führung nicht lange halten und wurde bereits in der 1. Runde überholt. Am Ende verpasste der Spanier das Podest knapp und wurde Vierter.

Moto2: Heimsieg für Ogura

Der Japaner Ai Ogura sicherte sich den Sieg im Heimrennen, vor den beiden Spaniern Augusto Fernandez und Alonso Lopez. Mit Platz zwei verteidigte Fernandez seine Führung im Gesamtklassement. 4 Rennen vor Schluss beträgt sein Vorsprung auf Ogura aber nur noch 2 Punkte.