Moto2: Lüthi auf Platz 23

Tom Lüthi wird am Sonntag beim Grand Prix von Katalonien vom 23. Startplatz ins Rennen der Moto2-Klasse starten. Damit vermochte der 34-jährige Berner eine Woche nach dem tödlichen Unfall seines Landsmanns Jason Dupasquier in Mugello nicht zu überzeugen. Er war auch bei den letzten vier Rennen von Positionen zwischen 21 und 26 gestartet. Es wird eher schwierig, sich noch in die WM-Punkte nach vorne zu kämpfen. Die Pole Position sicherte sich Remy Gardner (AUS) vor Raul Fernandez (ESP) und Bo Bendsneyder (NED).

MotoGP: Quartararo zum 5. Mal auf der Pole

In der Königsklasse absolvierte WM-Leader Fabio Quartararo (FRA) die Qualifikation am schnellsten. Er setzte sich vor Jack Miller (AUS) und Johann Zarco (FRA) an die Spitze. Für Quartararo ist es die 5. Pole Position in Serie.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Rennen der MotoGP (ab 13:00) und Moto2 (14:30 Uhr) live. Danach können Sie auch die MotoE (ab 15:50 Uhr) live verfolgen.

Moto3: Rückschlag für Leader Acosta

Der Spanier Pedro Acosta führt das Klassement in der Moto3-WM mit 111 Punkten deutlich an. Beim Qualifying in Katalonien konnte er für einmal nicht vorne mitfahren. Stattdessen wird er den GP von Position 25 aus in Angriff nehmen. Den Pole-Fight machten andere unter sich aus – mit dem besten Ende für Gabriel Rodrigo (ARG), der Jeremy Acolba (ESP) und Niccolo Antonelli (ITA) auf die Startplätze 2 und 3 verwies.