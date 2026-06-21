Nach seinem Ausraster beim MotoGP-Sprintrennen entschuldigt sich Marco Bezzecchi beim Streckenposten.

«Ich möchte mich beim gesamten MotoGP-Umfeld für mein Verhalten gegenüber dem Streckenposten entschuldigen», schrieb Marco Bezzecchi am Sonntagvormittag auf Instagram und fügte an, dass «nichts» seine Geste vom Samstag «rechtfertige».

Der italienische WM-Leader hatte sich nach seinem Crash im Sprintrennen in Tschechien zu einem Ausraster hinreissen lassen, bei dem er einen der Streckenposten tätlich angriff. Für diese Aktion wurde Bezzecchi am Samstagabend für den Grossen Preis am Sonntag gesperrt.

Beim Warm-up am Sonntag stattete Bezzecchi dem Streckenmitarbeiter einen Besuch ab und entschuldigte sich persönlich mit mehreren Umarmungen. Beim 27-jährigen Aprilia-Piloten flossen sogar die Tränen.

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