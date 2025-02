Der Moto3-Pilot ist zuversichtlich, schon Mitte März in den GP-Zirkus zurückkehren zu können. Überstürzen will er aber nichts.

Das Missgeschick passierte am vergangenen Donnerstag. Bei Testfahrten in Jerez (ESP) stürzte Moto3-Pilot Noah Dettwiler und brach sich dabei das Handgelenk. «Es war ein Highsider, allerdings nicht mit hohem Tempo. Ich bin dann aber blöd gelandet und es hat die Hand erwischt», erklärt Dettwiler gegenüber SRF Sport.

Schon tags darauf wurde der Baselbieter von einem in der Motorsport-Szene bekannten Arzt operiert, aktuell befindet er sich zu Reha-Zwecken in der Schweiz. «Ich kann nicht einfach ein paar Wochen im ‹Näscht› liegen. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder auf den Töff zu steigen», blickt Dettwiler voraus.

Rückkehr bereits Mitte März?

Überstürzen möchte der 19-Jährige aber nichts, zu gross ist die Gefahr von Folgeverletzungen. Den Saisonstart in Thailand vom kommenden Wochenende verpasst Dettwiler auf jeden Fall.

Ein Arzttermin kommende Woche soll für Klarheit sorgen, was das Comeback des Youngsters betrifft. «Dann wird sich entscheiden, ob ich bereits Mitte März in Argentinien wieder am Start stehen kann.»