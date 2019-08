Der Emmentaler rutscht beim GP Tschechien schon in der 4. Runde von der Strecke. Alex Marquez gewinnt.

«Nuller» in Brünn

Lüthi riskierte in Kurve 5 zuviel, rutschte von der Strecke und konnte das Rennen nicht fortsetzen. Erbost knallte er seine rechte Faust in die Streckenbegrenzung und kehrte enttäuscht in die Box zurück.

Zuvor hatte der 32-jährige Berner, der das Rennen von Platz 12 in Angriff genommen hatte, durch seine aggressive Fahrweise bereits mehrere Konkurrenten überholt und war auf gutem Weg, in die Top 6 vorzustossen.

Marquez zieht davon

Durch den Ausfall blieb Lüthi zum 2. Mal in dieser Saison ohne Punkte. In der WM-Wertung liegt er nun 33 Zähler hinter Leader Alex Marquez. Der Spanier fuhr einen souveränen Start-Ziel-Sieg heraus. Dominique Aegerter (21.) blieb ohne Punkte.

Kein Trost für Lüthi dürfte sein, dass andere prominente Fahrer sein Schicksal teilten: Brad Binder, Sam Lowes und Mattia Pasini fielen ebenfalls aus.

MotoGP: Jubiläumssieg für Marc Marquez

Marc Marquez machte später das 4. «Marquez-Double» dieser Saison perfekt. Der fünffache Weltmeister gewann das Rennen in der MotoGP-Kategorie, das wegen einer nassen Strecke mit 40-minütiger Verspätung begann.

Der aus der Pole gestartete WM-Leader wurde auf seiner Honda nur anfänglich von Andrea Dovizioso (Ducati) bedrängt und feierte seinen 6. Saisonsieg, den 50. in der MotoGP-Klasse überhaupt. Hinter Dovizioso belegte Jack Miller (Ducati) Rang 3.

