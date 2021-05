Legende: Kritischer Blick Tom Lüthi lässt weiter Top-Leistungen vermissen. Keystone

Tom Lüthi muss auch beim Grand Prix von Frankreich ausserhalb der Top 20 starten. Der Kalex-Fahrer aus dem Emmental verpasste das Q2 in Le Mans um knapp drei Zehntelsekunden und geht von Position 23 ins Rennen vom Sonntag. Das ist zwar drei Plätze besser als vor zwei Wochen in Jerez, WM-Punkte liegen aber dennoch ziemlich weit weg.

In der Moto3 startet der 19-jährige Jason Dupasquier von Position 14 – wie vor zwei Wochen in Jerez. Der Freiburger dürfte dies als gutes Omen nehmen. In Spanien fuhr er danach mit Platz 7 sein Karriere-Bestresultat heraus.

Quartararo meldet Ambitionen an

In der MotoGP fuhr Fabio Quartararo zu seiner dritten Pole Position in Folge. Der WM-Zweite war bei seinem Heimrennen gut acht Hundertstel schneller als sein Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales. Altstar Valentino Rossi schaffte es als Neunter wieder einmal in die Top Ten.