Qualifying GP Niederlande

Tom Lüthi fuhr am Samstag sein bestes Qualifying-Ergebnis der Saison ein. Der Berner (Kalex), der am Freitag im Training gestürzt war, büsste 0,723 Sekunden auf die Bestzeit von Raul Fernandez (KTM) ein und startet am Sonntag von Position 12. Lüthi hatte es zuvor in dieser Saison erst einmal in die Top 20 der Startaufstellung geschafft (17. in Katar).

Moto3: Acosta mit Glück im Unglück

Pedro Acosta (ESP) ist am Samstag im Moto3-Training nach einem Sturz von Ricardo Rossi (ITA) überfahren worden. Der 17-jährige WM-Leader kam offenbar mit dem Schrecken davon und konnte selbstständig aufstehen. Acosta, Rossi und der ebenfalls beteiligte Stefano Nepa wurden ins Spital gebracht und fehlten im Qualifying. Vor vier Wochen war der Schweizer Jason Dupasquier im Qualifying zum GP Italien überrollt worden und seinen Kopfverletzungen erlegen.

MotoGP: Vinales vor Quartararo

In der MotoGP nimmt Maverick Vinales (ESP) das Rennen von der Pole Position aus in Angriff. Er setzte sich im Qualifying vor WM-Leader Fabio Quartararo (FRA) und Francesco Bagnaia (ITA) durch.